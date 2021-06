Obbligo mascherine all'aperto in Campania: il Codacons diffida De Luca "Messaggio ingannevole. De Luca chiarisca in modo chiaro e trasparente i contenuti delle ordinanze"

Da oggi l'intera nazione è in zona bianca e decade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, tranne che in Campania. Dopo l'ultima ordinanza emanata dal governatore De Luca - che disponde ulteriori misure restrittive sulla movida e sull'uso dei dispositivi di protezione all'aperto, anche in zona bianca - il Codacons Campania ha annunciato che diffiderà il presidente della regione per il messaggio giudicato "ingannevole e contraddittorio".

"Per chiarire ai cittadini campani cosa è accaduto - scrive nella nota il Codacons -, si riporta quanto segue: l’ordinanza del Ministero della Salute numero 148 del 23 giugno 2021 afferma chiaramente che nelle zone bianche, a partire da lunedì 28 giugno 2021, cessa l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Permangono delle ovvie eccezioni, quale quella di continuare ad indossare la mascherina negli spazi aperti in situazioni nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento sociale, quindi nei casi di assembramenti e affollamenti. L’art. 3 comma 1 dell’ordinanza della regione Campania firmata dal Presidente De Luca, la numero 19 del 25 giugno 2021, di fatto si conforma a quanto specificato dal ministro Speranza. Il comma 2 dello stesso art. 3, invece, appare eccessivamente ridondante, asserendo che resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato (e vengono riportati alcuni esempi: centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento), nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi anche all’aperto (inutile ripetizione!) e nei trasporti pubblici all’aperto".

L’avvocato Marchetti pertanto dichiara: “Si diffiderà il presidente De Luca ad esporre in modo chiaro e trasparente i contenuti delle ordinanze che la regione Campania emette dietro sue indicazioni, essendo fondamentale garantire ai cittadini campani una corretta e giusta informazione, nonché evitare di demotivare irresponsabilmente i turisti stranieri a venire nella nostra regione; di fatto le due ordinanze dicono la stessa cosa ma tutti devono sapere che da oggi non sussiste più l'obbligo della mascherina all'aperto, salvo nei luoghi affolati".