Salerno, la strada è una pattumiera: raccolti 38kg di rifiuti e packaging "Vorrei che ci si preoccupasse seriamente del problema ambientale"

Le continue e numerose segnalazioni circa la situazione di degrado in cui versa la zona hanno trovato riscontro nella nuova, ennesima, iniziativa dei ragazzi di Voglio un Mondo Pulito, ancora una volta in prima linea in difesa dell'ambiente. L'intervento di questa sera si è concentrato lungo via Filippo Smaldone, nel quartiere di Mercatello, nella zona orientale di Salerno.

Circa una dozzina i ragazzi che, mascherina, pinze e guanti alla mano, si sono dati da fare per ripulire la strada. Il resoconto finale consegna uno spettacolo davvero indecoroso: sono stati recuperati, dal terreno adiacente la via, poco più di 38Kg di rifiuti di packaging da cibo d’asporto. Nella zona, infatti, è presente un famoso fast food molto frequentato.

"Speriamo che queste immagini servano a sensibilizzare in qualche modo, a conferire correttamente questi rifiuti (e non solo)" Scrivono dall'associazione, condividendo alcuni scatti di quanto raccolto.

"Vorrei che ci si preoccupasse seriamente del problema ambientale, della troppa produzione di materiale monouso e del suo cattivo smaltimento - scrive Ciccio Ronca, fondatore e presidente dell'associazione - Ma la strada davvero è più lunga di quanto pensassi… ormai ho/abbiamo capito che per molti (adulti più che giovani), il problema ambientale è solo il decoro urbano, e infatti ogni volta ci sentiamo sempre dire: “E il comune? E i politici? E chi prende il reddito? Gli altri sono incivili, io e la mia famiglia no” E allora, se proprio dobbiamo parlare di decoro urbano, questa è Salerno: polvere nascosta sotto al tappeto, ma se alziamo il tappeto, ecco cosa esce fuori." L'amaro commento del giovane.