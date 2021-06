Verde pubblico, sos erbacce: "Il Comune intervenga" Marchetti: il Comune non ha soldi, ma non si può prescindere dalla sicurezza dei cittadini

"Ci sono state segnalate due situazioni molto gravi che richiedono un intervento urgente del Comune di Salerno: la prima riguarda la necessaria rimozione di erbacce e piante di ogni specie intorno al condominio in via Pasubio 12, Mariconda, divenuto ormai un ricettacolo di insetti di ogni specie, che erbacce si tratta di una vera e propria foresta; la seconda concerne la zona dinanzi al civico n. 4 di via Casarse, dove tre pini che non sono mai stati potati potrebbero crollare e costituiscono un potenziale rischio per l’incolumità pubblica". Così, in una nota, il Codacons pone l'accento sulla questione tutela verde pubblico in città.

"Il Comune è senza soldi - afferma l'avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons - ma non si può prescindere dalla sicurezza per i cittadini e dalla tutela sanitaria, perché in qualche caso, come per le erbacce, sussiste un rischio per la salute pubblica, più volte abbiamo sollecitato il Comune che non si è mosso".