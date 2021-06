Cinghiali a Salerno, un nuovo avvistamento a Sant'Eustachio Continue segnalazioni anche dai comuni del Cilento

Nella tarda serata di ieri alcuni cinghiali sono stati avvistati mentre vagavano per il quartiere di Sant’Eustachio, nella zona orientale di Salerno. E' stato un gruppo di ragazzi a notare gli animali mentre girovagavano tra le vetture parcheggiate, nei pressi di un parchetto, probabilmente in cerca di cibo. Non è la prima volta che nella zona i residenti lamentano “visite” degli ungulati. Ma prima che i giovani sul posto riuscissero a segnalare la presenza degli animali alle forze dell’ordine, questi si sono allontanati.

“L’allarme cinghiali” è ormai all’ordine nel giorno nel Salernitano. Continue e numerose segnalazioni provengono dai diversi comuni della provincia, in particolare dal Cilento. Proprio ieri, un nuovo, l’ennesimo, incidente a causa di un ungulato. Pochi metri prima dello svincolo Agropoli sud un cinghiale ha tagliato la strada ad un automobilista. Il conducente dell’auto è rimasto lievemente ferito, mentre l’animale è morto.