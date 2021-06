Autismo, a Salerno ecco il primo contest di disegno "Raccontiamoci a colori" L'iniziativa di Ebris aperta ai bambini con disturbi dello spettro autistico fino ai 13 anni

La Fondazione Ebris continua a restare vicina alle famiglie di bambini e bambine autistici nella gestione emotiva di questo particolare momento. Le limitazioni imposte sono state un grande sacrificio per questi ragazzi e le loro famiglie. Il disegno per molti rappresenta una forma privilegiata di espressione. Ecco quindi il primo contest di disegno "Raccontiamoci a colori", una modalità in cui bambini e ragazzi potessero raccontare una piccola parte di sé creando uno spazio, anche se virtuale, di scambio e condivisione.

I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno dal tema “Disegna il tuo personaggio o giocattolo preferito”. Il contest è aperto a tutti i bambini con disturbi dello spettro autistico fino a 13 anni, iscritti o meno ad Associazioni e Centri specializzati. Ogni bambino può partecipare con un solo disegno. La partecipazione è gratuita.

Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque tecnica (es. matite, pastelli a cera, tempere, acquerelli, carte, stoffe, materiali di recupero, etc.), anche i disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). Il formato massimo consentito è A4. CATEGORIE I disegni verranno distinti in base a tre fasce di età: under 5, 6-10 anni, 11-13 anni.

Il contest è valido dal 4 Giugno al 4 Luglio 2021, termine ultimo per la consegna. I disegni dovranno essere inviati alla mail contest@gemma-project.eu . La foto/scansione, inviata in formato .jpg e/o .png, dovrà avere dimensioni da un minimo di 800×800 pixel ed un peso massimo 10 MB. Ogni foto/scansione dovrà essere accompagnata dalla scheda di partecipazione (scaricabile on line), compilata in ogni sua parte. I disegni non corredati di scheda non verranno ammessi.

Tutti i disegni saranno pubblicati sulla pagina Facebook Progetto GEMMA Italia, in modo anonimo. La didascalia che accompagnerà i disegni riporterà esclusivamente l’iniziale del nome e la fascia d’età dell’autore, insieme al titolo dell’elaborato e al nome dell’Associazione/Centro di riferimento (ad es.: “Il mio dinosauro” - M. - under 5 - Associazione Nel Blu)