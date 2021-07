Salerno: Uni Mercatorum progetto per lo sviluppo del turismo "Un percorso di analisi e individuazione di caratteristiche distintive dei territori rappresentati"

Con la firma del Decreto di Concessione si avvia il progetto “Snap it before you buy it” ideato e coordinato dall’Università telematica delle Camere di Commercio Italiane Mercatorum per potenziare l’attrattività turistica dei comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare.

Finanziato dal Gal Terra è Vita, attraverso le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, il progetto vede l’Università Mercatorum, in qualità di capofila, realizzare, insieme alle aziende agricole Salsano e Cosoni, alla cooperativa Agricola La Valle delle Eccellenze e alla Salerno Agriservice, un percorso di analisi e individuazione di caratteristiche distintive dei territori rappresentati, al fine di conoscere l’impiego dei più evoluti strumenti, contenuti e comportamenti di comunicazione per favorire l’individuazione e il raggiungimento di nuovi segmenti di mercato e potenziali nuovi clienti, oltre che la fidelizzazione dei clienti già esistenti e l’ampliamento della conoscenza dell’area di riferimento del Gal Terra è Vita, stimolando, in tal modo, un effetto country of origin e rispettando i connotati della sostenibilità ambientale e del rispetto del territorio.

La formalizzazione del contributo è stata l’occasione per un incontro, tenutosi presso la Camera di Commercio di Salerno, durante il quale è stato sottolineato lo sforzo comune delle istituzioni a favore di una innovazione sociale sostenibile a cui hanno preso parte Andrea Prete – presidente CCIAA di Salerno, Giovanni Giugliano – direttore GAL Terra è Vita, Giovanni Cannata – magnifico rettore Universitas Mercatorum e Gianpaolo Basile – docente Universitas Mercatorum e responsabile scientifico del Progetto e Patrizia Tanzilli direttrice generale dell’Università Mercatorum.