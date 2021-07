La Lega Navale di Salerno rinnova i vertici: Marotta resta alla guida Concluso l'iter per il nuovo organismo collegiale: vicepresidente sarà Gallo

Con la convalida da parte della Presidenza Nazionale, si conclude l’iter di rinnovo degli organi collegiali della sezione di Salerno della Lega Navale Italiana.

Il consiglio direttivo sarà guidato per un ulteriore triennio dal presidente Fabrizio Marotta, affiancato dal vice Giuseppe Gallo, anch’egli riconfermato. Un cambio in arrivo con il nuovo segretario Michelangelo D’Urso, riconferma per il tesoriere Serena Carluccio.

In consiglio altre due novità: Giuseppe Avallone (sport) e Antonio Giordano (personale). Riconferme per i consiglieri Lucio Balsamo (demanio), Francesco Bavosa (eventi e tematiche ambientali), Maria Notari (rapporti con le istituzioni scolastiche), Giuseppe Perna (sede sociale) e Antonio Simeone (manutenzione delle infrastrutture).

L’Associazione, nonostante il contesto difficile determinato dalla pandemia, ha superato la quota dei 600 iscritti e costituisce un riferimento per la pratica sportiva di varie discipline: vela, canoa, canottaggio, pesca sportiva, escursionismo.