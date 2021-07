Piazza della Libertà, Agosto torna all'attacco: "Costa sta succedendo?" Polemiche per gli annunci sull'inaugurazione che ritarda e per i cedimenti dell'area

"Doveva essere il "grande giorno" dell’apertura di Piazza della Libertà, dopo almeno 12 anni di lavori e, secondo alcune stime, 70milioni di euro di spesa. Dovevano essere attivati circa 700 posti auto complessivi per agevolare l’afflusso nelle zone centrali a supporto di una auspicata rivitalizzazione del commercio e del turismo. Se mai dipendesse da questo. I lavori non si sa a che punto siano arrivati". Così, in una nota, il candidato sindaco Oreste Agosto chiede lumi sullo stato di avanzamento dei lavori dello slargo nell'area di Santa Teresa.

"Si sa solo che una porzione della Piazza prossima alla Stazione Marittima è in parte franata, che alcune settimane fa un cratere si è aperto sulla foce del Fusandola e che un tombino è saltato in aria sprofondando per, si dice, quattro metri in basso, sempre sul Fusandola. Voci misteriose girano su altri eventi anomali che interessano l’intera area. Cosa sta succedendo a Piazza della Libertà?", la domanda che si pone l'avvocato.

"L’ingente spesa per quest’opera è presumibilmente una delle cause dell’indebitamento mostruoso del Comune e dell’ipotizzato stato di dissesto che, con l’ultima anticipazione di liquidità di altri 25milioni di euro, aleggia sinistramente sulle teste dei cittadini. E, quindi, ripeto: cosa sta succedendo a Piazza della Libertà? Una amministrazione rispettosa dei diritti dei cittadini avrebbe il dovere di dare una risposta", il monito di Agosto.