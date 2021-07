Vaccini a Salerno, l'Asl: "Superata quota un milione" Dai vertici dell'azienda sanitaria un nuovo invito a chi è ancora indeciso a farsi immunizzare

Un traguardo dal forte valore simbolico ma anche pratico. L’Asl Salerno comunica che ad oggi in provincia e` stata superata quota un milione di vaccini. Nel dettaglio, sono state somministrate 1 milione e 5mila dosi complessive, di cui:

- 644 mila prime dosi

- 361 mila seconde dosi

"Un grande traguardo raggiunto dall’Asl Salerno, che si attesta nelle prime posizioni in regione Campania, frutto dell’impegno della direzione generale, e di mesi di duro lavoro e sforzi sinergici delle varie componenti messe in campo - si legge nella nota dell'azienda sanitaria -. Un impegno che continuera` senza soluzione di continuita` nei mesi a venire, fino al raggiungimento del traguardo massimo: l’immunita` di gregge, a tutela dell’intera comunita` e per un ritorno alla vita “normale”. L’Asl Salerno invita chi non si e` ancora vaccinato a farlo al piu` presto, per il bene proprio, dei propri familiari e della comunita`, rivolgendosi ai tanti centri vaccinali presenti sull'intero territorio".