Cilento: ancora un nido di tartarughe marine in spiaggia Le uova di caretta caretta deposte ad Ascea

Ancora un nido di tartarughe marine in Cilento. Nella notte la sorpresa ad Ascea. Un altro esemplare di caretta caretta ha infatti deposto le uova, con la complicità dei gestori dei lidi della zona che hanno deciso di lasciare sollevati i lettini per permettere alle testuggini di muoversi liberamente sulla spiaggia. A darne notizia sulla sua pagina Facebook il gruppo "Tartarughe in Campania" che monitora la situazione sulle coste della regione.