Salerno, tanta voglia di mare: pieni lidi e spiagge libere In tanti nel week end affollano i litorali

Tanta voglia di libertà e di mare a Salerno, pieni fin dalle prime ore della mattina i lidi privati e le spiagge libere cittadine. In tanti hanno deciso di concedersi delle ore di libertà dedicate alla tintarella e allo svago. Moltissime anche le famiglie con bambini e gli anziani, ma sopratutto sono i giovanissimi a farla da padroni. Da Mercatello, a Pastena, Torrione e a Santa Teresa in tanti hanno cercato anche un po' di refrigerio alla calda estate che ormai non dà tregua nel capoluogo.

Sono molte anche le spiagge libere allestite con docce nei diversi rioni che fanno registrare un'ottima affluenza di persone. Molti ancora indossano le mascherine e, mentre si dicono favorevoli a un ritorno alla normalità seppur non dimenticando le difficoltà passate durante la pandemia, c'è chi temendo le varianti invita a non abbassare la guardia in un momento molto delicato per quanto riguarda la crescita dei contagi, sopratutto nei luoghi di vacanza.

Molti anche i turisti che sono tornati a girare tra le strade e le bellezze della città. Tante persone si sono presentate dalla mattina agli imbarchi dei traghetti diretti nelle splendide località della Costiera Amalfitana he ogni week end fammo registrare il tutto esaurito.