Salerno dà il suo addio a Monsignor Comincio Lanzara Oggi i funerali al duomo cittadino

Questa mattina Salerno ha dato il suo addio nella cattedrale cittadina a monsignor Comincio Lanzara, scomparso a 81 anni nella notte tra mercoledì e giovedì. Il prelato, figura emblematica della chiesa salernitana, è stato direttore della Colonia San Giuseppe e su suo impulso nacque la Caritas diocesana. Da sacerdote era stato cerimoniere di 5 arcivescovi, da Moscato a Moretti. Attualmente era Rettore della Chiesa di San Giorgio in via Duomo. Alla funzione religiosa era presente anche il sindaco Vincenzo Napoli che in queste ore lo ha ricordato con affetto: “La civica amministrazione esprime cordoglio per la scomparsa di Monsignor Comincio Lanzara, protagonista della vita ecclesiastica salernitana, al fianco degli arcivescovi, impegnato in numerose iniziative culturali e solidali. Ci mancherà”.