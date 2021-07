Trincerone est a Salerno: vandalizzato impianto di irrigazione Il sindaco Napoli: "Invito i miei concittadini ad avere cura della propria città"

Solo pochi mesi fa, dopo quasi 10 anni di attesa e un investimento complessivo di circa oltre 10 milioni di euro, è stata inaugurata la nuova area del Trincerone Est a Salerno. Proprio nel cuore della città è nata una nuova area attrezzata per lo sport e per il tempo libero con anche un parcheggio per 30 auto. Ma è bastato poco tempo che gli impianti di irrigazione delle aiuole e degli spazi verdi fossero vandalizzati. A denunciarlo è stato proprio il sindaco del capoluogo, Vincenzo Napoli, tramite la sua pagina social: "Piante secche e aiuole arse dal sole: è questo lo spettacolo che ci troviamo davanti. Il Comune, prontamente, risolverà il problema, ripristinando il servizio. Invito, ancora una volta, i miei concittadini ad avere cura del proprio quartiere e della propria città. Senza polemiche."