Covid nel Salernitano: contagi in aumento in Cilento e nell'Agro Nuovi positivi registrati a Vallo, Novi Velia, Moio della Civitella e all'ospedale Umberto I

Torna ad affacciarsi la paura di un nuovo aumento dei contagi da Covid-19 nel Salernitano. Salgono i casi positivi legati ad un focolaio in un bar ristorante a Vallo della Lucania e il Cilento teme il diffondersi della variante Delta. Sono circa venti i casi legati al locale, diverse le persone in quarantena tra i comuni di Vallo, Novi Velia e Moio della Civitella. Il numero dei positivi potrebbe anche salire, sono infatti attesi i risultati di altri tamponi ma il sindaco del comune di Vallo, Antonio Aloia, tiene a precisare: “Non creiamo allarmismo abbiamo subito ricostruito la rete dei contatti, la situazione è sotto controllo”.

Nuovi casi sono stati registrati anche nell'Agro Nocerino Sarnese. A scatenare due nuovi possibili cluster sarebbero state due feste, avvenute la scorsa settimana. Una mamma e il suo bambino sono risultati positivi all’ospedale di Nocera Inferiore. Per questo, in via precauzionale, è stata effettuata una sanificazione straordinaria del pronto soccorso dell’Umberto I. L'appello, da parte dei sindaci della provincia, è sempre quello di non abbassare la guardia, rispettare le regole e di sottoporsi alla vaccinazione.