Rioni Collinari, Cammarota: "In alcune aree mancano le fogne, vicenda assurda" "Urge un intervento concreto. Il caso in commissione trasparenza”

“Ci sono zone dei rioni collinari, ed in particolare a Giovi, che non sono ancora servite da un sistema di fognature, con tutto ciò che ne consegue, in termini di inquinamento e di salute pubblica. Vicenda assurda che oggi abbiamo istruito in commissione trasparenza”. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno. “Nel 2016 furono raccolte dall’avvocato Brunella Mazzarella, 350 firme di cittadini ma da allora nulla è stato fatto e riguarda molte strade secondarie di Giovi. Il problema è serio perché si sversa direttamente nel terreno, provocando odori nauseabondi e conseguente inquinamento. Una vicenda paradossale nel 2021 che merita tutta l’attenzione da parte delle Istituzioni. Quando si parla di inquinamento marino, è bene guardare anche i rioni collinari, che da un lato sono il luogo più bello della città e dall’altro mette i liquami sotto il tappeto”, conclude Cammarota.

“Urge un intervento concreto e incisivo da parte dell’amministrazione comunale. Noi vigileremo e chiederemo conto anche del perché dal 2016 non sono state tenute in considerazione le richieste dei cittadini della zona”, conclude Cammarota.