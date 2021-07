Salerno, che magnifica sorpresa: il primo nido di tartaruga caretta in città Sulla spiaggia della zona orientale: immediato l'intervento dei volontari

Una scena quasi ordinaria sulle spiagge del Cilento, molto meno quando si parla di latitudini superiori. Figurarsi quando poi avvieni sulla battigia di Salerno. Eppure, la natura ha deciso di regalare una sorpresa inaspettata e allo stesso tempo meravigliosa.

In tarda serata, infatti, una tartaruga caretta caretta sta deponendo le proprie uova sulla spiaggia della zona orientale, nei pressi del Polo nautico. I volontari sono già mobilitati per tenere a distanza di sicurezza appassionati e curiosi e non compromettere il corretto svolgimento delle operazioni.

Per la cronaca, si tratta del 27esimo nido conteggiato finora sulle coste della Campania. Quasi tutti concentrati in Cilento, molti anche sul litorale Domizio. Da stasera, anche a Salerno città.