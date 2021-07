Salerno, proseguono gli interventi di pulizia agli svincoli della Tangenziale Al lavoro i dipendenti di Salerno Pulita

Continuano gli interventi di pulizia agli svincoli della Tangenziale. Un'attività di contrasto al degrado e ai rifiuti dopo le numerose segnalazioni di cittadini e residenti.

Al lavoro i dipendenti di Salerno Pulita, che saranno operativi ogni mercoledì. L'operazione congiunta con l'Anas ha interessato questa volta la rampa di uscita per l'Aversana.

L'Anas ha messo a disposizione uomini per la sicurezza e un bobcat per la raccolta, Salerno Pulita i mezzi per trasportare i rifiuti rimossi.