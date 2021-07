Salerno: basta cicche gettate in spiaggia, ecco i distributori di bustine Collocati sulle spiagge libere per "sensibilizzare sempre più per una corretta differenziata"

Basta Cicche di sigarette gettate in spiaggia. Questo l'obiettivo alla base della nuova iniziativa messa in campo sulle spiagge libere di Salerno dove sono stati collocati alcuni espositori che conterranno delle bustine da utilizzare per riporvi le cicche di sigarette.

I fumatori, al loro arrivo in spiaggia, potranno prelevare gratuitamente dall’espositore ciascuno la propria bustina ed evitare così di lasciare le cicche sulla spiaggia o, peggio, di lanciarle in mare. Quando andranno via butteranno la bustina con i mozziconi nei cestini porta rifiuti, oppure potranno svuotarla per riutilizzarla. Volendo si può anche differenziare la bustina che, priva di cicche di sigarette, può essere conferita con la carta.

Un'iniziatica che mira a tutelare l'ambiente e combattere l'unquinamento. Salerno Pulita, con il supporto logistico del Comune di Salerno, consegnerà, nel corso della stagione balneare, ventimila bustine agli operatori delle spiagge libere e del lungomare Trieste, che provvederanno quotidianamente a rifornire gli espositori.

“Si tratta – spiega il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – di una lodevole iniziativa che serve per sensibilizzare sempre più per una corretta differenziata. Lo smaltimento delle sigarette ha un processo molto lungo e questo provoca un forte impatto sull’ambiente. Basta davvero poco per vivere in un mondo più pulito. Tutti insieme, seguendo poche e semplici regole, possiamo farcela”.

“È una prima azione di sensibilizzazione per invogliare i nostri concittadini a compiere azioni virtuose e - evidenzia Salerno Pulita - ci serve anche per testare la risposta dei salernitani per il rispetto dell’ambiente, a partire dai piccoli gesti quotidiani, quale quello di buttare a terra la cicca della sigaretta. Altre iniziative specifiche per gli adolescenti e i ragazzi delle scuole primarie sono in cantiere e seguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

Un mozzicone di sigaretta senza filtro impiega dai 6 ai 12 mesi per dissolversi. Ma se la sigaretta ha il filtro, il processo di decomposizione nell’ambiente è molto più lungo: saranno necessari dai 5 ai 12 anni per distruggerlo perché è composto di un materiale chimico sintetico molto resistente.