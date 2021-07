Salvaggia Lucarelli su facebook: "Assembramenti in discoteca a Salerno" Il messaggio via social: "Tutto questo è un insulto a chi organizza concerti tra mille limitazioni"

Regole anticontagio non rispettate e feste in discoteca "mascherate" da concerti, è quanto denuncia la blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli che, questa mattina, ha condiviso le immagini anche di una serata tenutasi in un noto locale-discoteca di Salerno.

"Ho ricevuto decine di video da tutta Italia di locali che diventano discoteche mentre il governo fa finta di discutere se riaprirle ma col green pass. (in realtà si stanno preoccupando di quei 4 fessi che le tengono chiuse per rispettare le regole) Questo succedeva ieri sera a Salerno, la città di De Luca. Come da locandina doveva essere un concerto a capienza limitata." Scrive Selvaggia Lucarelli via social.

Comportamenti inaccetabili e fortemente condannati dalla giornalista che li definisce come "un insulto a chi organizza concerti tra mille limitazioni, a chi ha la discoteca con i sigilli da 18 mesi, a chi deve mettersi una mascherina anche per entrare in un bar solo a prendersi un caffè. Detesto dover fare retorica, ma davvero, non può essere sempre il paese che premia i furbi, soprattutto in un momento in cui ci sentiamo tutti vittime di una grande ingiustizia. P.s. I giornali non lo raccontano, tutti a far finta che le discoteche siano chiuse, finchè non riapre Briatore ovviamente." Le parole su facebook della Lucarelli.

E su twitter aggiunge, ironizzando: "Come vedete discoteche chiuse e mascherine all'aperto, come da ordinanza."