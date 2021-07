Covid, riprendono i contagi nella Divina: 5 positivi a Minori "Solo con responsabilità è possibile circoscrivere il fenomeno e conservare le libertà attuali"

Anche la Divina deve fare i conti con una nuova risalita dei contagi da Covid-19. Cinque positivi sono stati registrati a Minori, a dare la notizia il primo cittadino Andrea Reale. Si tratta di cittadini residenti, appartenenti a tre diversi nuclei familiari. Al lavoro per ricostruire la catena dei contatti: in via precauzionale è stato anche chiuso un ristorante in attesa di conoscere i risultati dei tamponi. Torna a farsi sentire la paura del virus, l'appello del sindaco è sempre quello alla massima prudenza: "Si ricorda che in Campania vige l"obbligo della mascherina. Si consiglia a tutti, al fine di circoscrivere il più possibile la nascita di eventuali nuovi focolai, di sottoporsi ad un tampone antigenico in presenza di eventuali sintomi simil influenzali. Il COC Comunale ha ripreso l'attività di tracciamento e confida nella massima collaborazione, solo con responsabilità e spirito altruista è possibile circoscrivere il fenomeno e conservare le libertà attuali."