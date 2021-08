Fucito: incontro tra i sindacati e il direttore generale del Ruggi “Si proceda verso il rafforzamento dei servizi”

A seguito dell'incontro con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, il Segretario Generale della FP CGIL Salerno e la RSU del Presidio "G.Fucito" di Mercato San Severino Gerardo Liguori e Gerardo Sessa esprimono soddisfazione sulle rassicurazioni fornite circa il futuro del Presidio della Valle dell'Irno.

Diverse le problematiche poste dalla FP CGIL che hanno trovato risposta dalla Direzione Strategica, a partire dall'arrivo delle due unità mediche per il reparto di Urologia e una in Pronto Soccorso. E' stata condivisa la necessità di accelerare l'apertura della clinica odontoiatrica, la ripresa della Medicina Legale e il potenziamento del Reparto di Otorino. Dovrà essere rinforzato il numero di medici nel Reparto di Medicina con la giusta previsione di posti letto.

E' in via di definizione l'arrivo di un'ambulanza specifica per il trasporto dei pazienti bariatrici.

Per quanto riguarda l'Ortopedia, la FP CGIL auspica che il Presidio possa a breve disporre di personale e strutture per garantire un servizio di assistenza di qualità all'ampia platea di utenti provenienti dai diversi comuni dell'area e per rafforzare le funzioni del Pronto Soccorso.

Superata la pausa estiva si darà seguito all'avvio delle procedure per l'attribuzione degli Incarichi di Funzione previsti per il Presidio.

La FP CGIL Salerno fa sapere che continuerà ad essere vigile affinché gli impegni presi arrivino a compimento in tempi brevi.