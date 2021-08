Medico di base positivo al Covid, appello del sindaco di Bracigliano Il primo cittadino ha invitato i pazienti che hanno avuto contatti stretti a osservare la quarantena

Soltanto ieri la comunità di Bracigliano aveva dovuto fare i conti con la quattordicesima vittima per Covid dall'inizio della pandemia. Oggi il comune della Valle dell'Irno deve fare i conti con una nuova emergenza: il sindaco Antonio Rescigno, nel comunicare la positività al Covid del medico di famiglia Ferdinando Albano, ha invitato tutti i pazienti che hanno avuto contatti stretti ad osservare la quarantena fiduciaria.

«Da un ultimo screening eseguito dalla competente Asl è emerso che il dottor Ferdinando Albano è risultato positivo al Covid-19. Essendo il dottor Albano un medico di base, invitiamo tutti i pazienti che nei giorni scorsi sono stati a stretto contatto con lui per le visite, di sottoporsi a quarantena domiciliare fiduciaria per almeno 10 giorni onde evitare il diffondersi dei contagi. Si ringraziano coloro che accolgono questo appello con responsabilità, senso civico e rispetto verso gli altri», l'appello rivolto in una nota dal primo cittadino Antonio Rescigno.