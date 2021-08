Interventi alla condotta: in programma due sospensioni idriche a Salerno Rubinetti a secco mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, ecco dove

La Salerno Sistemi Spa comunica che sono in programma 2 sospensioni idriche nei giorni Mercoledì 25 e Giovedì 26 agosto.

Al fine di eseguire intervento riparativo in Viale della Tramontana, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.30 alle ore 13.30 di Mercoledì 25.08.2021, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Viale della Tramontana

Viale dei Venti

Viale del Libeccio

Viale del Grecale

Piazza del Maestrale

Al fine di eseguire intervento riparativo in Via degli Etruschi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di Giovedì 26 agosto, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Matierno

Pastorano

San Felice in Pastorano

Via Fuardo

Via dei Sanniti

Via Vecchia di Casa Roma

Via degli Etruschi

Via dei Romani

Via dei Normanni

Via dei Longobardi

Via degli Svevi

Via Epipoli

Via Morbilli

Via Comodo

Variante di Matierno

Via Mazzetti

Via San Luca

Via G. Bottiglieri

Via E. Bruno

Viale F. S. Luciani

Viale della Repubblica

Via N. Messina

Viale F. Andria

Viale U. Mondio

Viale A. De Biase

Viale V. Spagnuolo

Via Vecchia Matierno

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.