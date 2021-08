Bimbo di Sapri di 14 mesi trasferito a Napoli per una polmonite La denuncia del nonno sui social: "Non era stata diagnosticata. Rischia la vita per la malasanità"

“Ho deciso di denunciare pubblicamente l’episodio che riguarda mio nipote per far capire che con questa sanità siamo tutti in pericolo. Dobbiamo reagire! Sosteniamo le giuste lotte per l’ospedale e per la sanità territoriale”. A scrivere questo messaggio di denuncia sulla sua pagina Facebook è il nonno di un bimbo della provincia Sud di Salerno al quale non sarebbe stata diagnosticata in una struttura del territorio una polmonite con insufficienza respiratoria. Il piccolo, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, è stato poi intubato. Il bimbo era stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori, gli fu diagnosticato in un primo momento solo un mal di gola e non venne ricoverato.