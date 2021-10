Covid, 2 casi a Padula: positiva una docente, tre classi in Dad Il sindaco: "La catena dei contatti e` stata gia` ricostruita e gli interessati sono tutti isolati"

Anche il comune di Padula deve fare i conti con un nuovo aumento dei casi Covid. Nella giornata di ieri il Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno ha comunicato che una docente della Scuola Secondaria di I° Grado – Plesso Scolastico San Francesco, non residente nel Comune di Padula, è risultata positiva al Coronavirus.

E' quindi scattato il protocollo anticontagio e la sanificazione dei locali della scuola. Sospese, a scopo cautelativo, l’attività didattica in presenza per le sole classi 2A, 2B e 3A della Scuola Secondaria di I° Grado – Plesso Scolastico San Francesco, per il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento, necessari al contenimento della diffusione del virus.

"Al personale scolastico e agli alunni si prega di continuare a rispettare scrupolosamente le ormai note e consuete norme igienico sanitarie e dei relativi comportamenti, sia in ambiente scolastico che all’esterno della scuola, per contrastare la diffusione del virus. La nostra Amministrazione Comunale è in prima linea nella difesa della salute dei cittadini, in modo particolare dei più giovani e delle persone fragili", scrivono dal comune.

Da ieri, sono stati poi registrati due positivi in città. Le condizioni di salute delle persone positive al Sars-CoV-2 sono buone. "Inoltre, la catena dei contatti e` stata gia` ricostruita e gli interessati sono tutti isolati. - sottolinea il sindaco Michela Cimino - La situazione e` strettamente monitorata, tuttavia raccomando ancora una volta il rispetto delle note regole di comportamento e di distanziamento sociale, al fine di scongiurare la diffusione del virus".