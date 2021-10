Bambini positivi a Caselle in Pittari: scuole chiuse "La ripresa delle lezioni è stabilita, salvo nuove conclamate urgenze, per il giorno 3 Novembre"

Ancora bambini positivi nel Salernitano. Nuovi contagi sono emersi a Caselle in Pittari tra gli alunni dell'Istituto "T. Gaza". Il sindaco Giampiero Nuzzo, preso atto dell'aumento dei casi, ha ha disposto la sospensione delle attività didattiche presso ogni sede scolastica presente sul territorio comunale.

"Alla luce dell'attuale situazione dell'emergenza sanitaria in atto in Paese, si è ritenuto necessario e doveroso adottare urgenti misure cautelative per tutte le sezioni scolastische, considerata la tenera età dei bambini e considerato che gli stessi utilizzano spazi comuni. - ha scritto il primo cittadino - Pertanto si è reso necessario sospendere, ad horas, tutte le attività didattiche dell'Istituto Scolastico "T. Gaza" (scuola dell'infanzia, scuola paritaria, scuola secondaria di primo grado) e della scuola paritaria dell'infanzia (presso le suore vocazioniste) e il micro-nido d'infanzia (in via pantanella), onde consentire la sanificazione degli ambienti e organizzare uno screening di massa tra gli studenti".

La ripresa delle lezioni è stabilita, salvo nuove conclamate urgenze, per il giorno 3 Novembre 2021.