Covid, maestra positiva non vaccinata: alunni contagiati Si tratta di allievi della scuola elementare di Albanella

Una maestra di Albanella è risultata positiva al Covid 19, la donna non è vaccinata. Alcuni alunni che frequentano la scuola elementare di Matinella sono rimasti contagiati. E' scattata così la profilassi e il ritorno alla didattica a distanza. Per poter lavorare e ottenere il green pass l'insegnante si sottoponeva al tampone ogni 48 ore, proprio in questo modo ha accertato la positività.