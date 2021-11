Covid, crescono i casi nel salernitano, muore un'anziana La 90enne aveva patologie pregresse

Continuano a crescere i contagi da Covid 19 nel salernitano, nuovi positivi anche a Cava de' Tirreni dove una 90enne è morta dopo aver contratto il virus. L'anziana, residente nel centro cittadino, era affetta da patologie pregresse. «Siamo pienamente entrati nella quarta ondata» ha tuonato ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento social del venerdì. L’ex primo cittadino di Salerno ha ribadito la preoccupazione per una una netta risalita dei contagi.

Questo martedì avrà in programma con i direttori generali delle Aziende sanitarie del territorio un incontro per avviare una campagna massiccia di somministrazione delle terze dosi del vaccino, in particolare per quanto riguarda il personale scolastico. De Luca adesso teme «ospedali nuovamente ingolfati» e annuncia la riapertura di alcuni reparti ospedalieri "smantellati" dopo la discesa dei contagi a partire dalla primavera scorsa. De Luca poi accusa i no vax ritenuti responsabili della risalita dei contagi da Covid 19.