Covid: positivi due bimbi delle elementari a Sanza, sindaco chiude le scuole Scuole chiuse "fino a nuova disposizione", tamponi ad alunni e docenti. 1 nuovo caso a Camerota

Accertati dalla Asl Salerno due casi di positività tra alunni della Scuola Elementare Carlo Pisacane di Sanza. Si tratta di due bambini dello stesso nucleo familiare, in buone condizioni di salute. La positività dei due bambini è emersa a seguito di alcuni tamponi di controllo effettuati dalla Asl in seguito alla positività riscontrata in un soggetto adulto. La stessa Asl poi ha riscontrato anche un caso di positività tra un adulto dello stesso nucleo familiare. Al momento dunque a Sanza i casi positivi sono in totale 4.

Il sindaco di Sanza Vittorio Esposito di conseguenza ha disposto la chiusura già da questa mattina, delle scuola di ogni ordine e grado fino a nuova disposizione. Nelle prossime ore si provvederà alla sanificazione di tutti i locali scolastici, nel mentre già domani mattina i sanitari della Asl Salerno saranno a Sanza per effettuare i tamponi di controllo di tutti gli alunni e gli insegnanti delle due classi al momento interessate dai due casi accertati.

Contestualmente è stata annullata anche la manifestazione che si sarebbe dovuta tenere sabato mattina, 20 novembre, per la Festa dell’Albero a ricordo di Luigi Morello, proprio alla presenza degli alunni delle scuole. La manifestazione è stata rimandata a data da destinarsi.

“E’ necessario che ognuno di noi presti la massima attenzione – ha affermato il sindaco Esposito – questo è un momento delicato perché per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid a Sanza vede interessati bambini in età scolare. L’invito a tutti è al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio, distanziamento innanzitutto ed uso della mascherina in tutti i luoghi con presenza di persone. Sono certo che supereremo al più presto questa situazione grazie al buonsenso di tutti. Ai bambini contagiati ed alle famiglie va tutto il nostro sostegno e vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione” ha affermato il sindaco a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Intanto, l'Asl ha comunicato la positività a Covid-19 di un cittadino di Marina di Camerota. Due cittadini, invece, si sono negativizzati. Sono 23 i casi attivi in città.