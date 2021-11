Operatore scolastico positivo al Covid: chiusa scuola dell'infanzia a Sassano Nuovi positivi in diversi comuni della provincia di Salerno

Si allarga il contagio nel Salernitano. Nuovi positivi sono emersi in diversi comuni della provincia, diversi casi anche a scuola. A Sassano, il sindaco Domenico Rubino ha emesso una nuova ordinanza con cui ha disposto la didattica a distanza per gli alunni del plesso della scuola dell'infanzia di Silla. L'ordinanza resterà in vigore "per il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento necessari al contenimento della diffusione del virus", si legge nel documento. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’accertata positività di un operatore scolastico.

Nella stessa ordinanza si dispone la sospensione, fino a data da destinarsi, del servizio di refezione scolastica per tutte le scuole di ordine e grado di Sassano.

A Camerota, invece, l'Asl ha comunicato la positività a Covid-19 di 5 cittadini della frazione di Marina. Inoltre, dopo il caso positivo di un alunno di Torraca che frequenta un istituto superiore di Sapri, 3 compagni di classe residenti nel Comune di Camerota, sono stati posti in isolamento in attesa di tampone. Si attendono gli esiti di altri tamponi. Sono 25 i casi attivi in città.

Altri 4 positivi a Fisciano che conta 27 casi attivi in città. A Centola, invece,i casi positivi sono 7 e così distribuiti: 3 a Centola dove un tampone è da ripetere, 1 a Palinuro, 3 a Foria.

Intanto, a Montecorvino Rovella negli ultimi sei giorni sono stati effettuati 431 tamponi antigenici e molecolari. Su 431 tamponi 8 sono risultati positivi. Sei contagiati, invece, si sono negativizzati e risultano quindi guariti. Le persone attualmente positive sul territorio sono 17.

Sul fronte dei vaccini, invece, l'amministrazione fa sapere che ad oggi sono 9276 le prime dosi somministrate, pari all’86% della popolazione avente diritto. 8181 le doppie dosi somministrate, pari al 76%. 277 le terze dosi, pari al 3%. Dal comune rinnovano l'appello a abbassare la guardia e a rispettare le disposizioni anticontagio, a cominciare dal corretto utilizzo della mascherina.