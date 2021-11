Covid a Casal Velino: 10 positivi, classi in dad e scuola dell'infanzia chiusa A Sassano stanziati fondi comunali per i tamponi molecolari agli alunni della scuola di Silla

Il Covid avanza in provincia di Salerno. A Sassano attenzione al mondo scolastico. Su disposizione del sindaco Domenico Rubino, domani mercoledì 24 novembre, saranno effettuati tamponi molecolari agli alunni delle classi prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione Silla.

Ad effettuarli, con fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà un laboratorio privato di analisi. La decisione scaturisce dal fatto che gli alunni delle classi seconda e quarta elementare, dopo i casi di positività di diversi scolari, sono stati sottoposti a tamponi molecolari da parte dell’ASL.

“Ci è sembrato quanto mai opportuno far effettuare a tutti gli alunni i tamponi per cercare di tenere sotto controllo la situazione - spiega il sindaco Rubino - e comunque non mi stancherò mai di ribadire sia l’importanza del rispetto delle regole dell'uso delle mascherine sia che soltanto con i vaccini e l'osservanza delle misure di sicurezza possiamo difenderci dal Covid". Il sindaco, un paio di giorni fa, ha emesso ordinanza di divieto di svolgimento della didattica in presenza nel plesso scolastico della scuola dell’infanzia di Silla. Nella stessa ordinanza si dispone la sospensione, fino a data da destinarsi, del servizio di refezione scolastica per tutte le scuole di ordine e grado di Sassano. Sono 19 i positivi attuali nel comune.

Intantom nel comune di Casalvelino la sindaca Silvia Pisapia, vista la situazione verificatasi presso le Scuole di Bivio di Acquavella e di Casal Velino Capoluogo, legate alla presenza di contagi, quale ulteriore misura - in aggiunta alla sospensione delle attività per la classe V Primaria Bivio e II secondaria Capoluogo, già disposte - ha deciso di sospendere le attività didattiche della Scuola dell'infanzia del Bivio.

Sospese per oggi anche tutte le attività didattiche del Plesso del Bivio e di quello del Capoluogo, per agevolare gli interventi di sanificazione.

"Ad oggi, il numero dei contagi sul territorio è pari a dieci casi interessando, in particolare, i più giovani.

A loro ed alle loro famiglie, a nome della Comunità di Casal Velino, che ha sempre dato prova di un profondo spirito di solidarietà, esprimo profonda vicinanza, con l'augurio che tutto si risolva al più presto", scrive la fascia tricolore.