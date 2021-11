Sassano, continua lo screening sugli alunni. Il sindaco: "Attenzione resta alta" Nuovi positivi al Covid in diversi comuni: 9 contagi a Scala, di cui 6 minori e 3 adulti

Nuovi positivi in diversi comuni della provincia di Salerno. A Scala salgono a 27 i contagi in città. L'amministrazione ha comunicato la guarigione di 4 cittadini e la positività al Covid di altre 9 persone, di cui sei minori e tre adulti: M.G., S.D. e P.D. Nelle prossime ore verranno comunicati gli esiti dei tamponi molecolari effettuati presso l'USCA a Tramonti.

A Camerota, invece, l'Asl appena comunicato la positività di una cittadina della frazione di Marina. Sono 23 i casi attivi in città.

Intanto a Sassano, domani mattina 26 novembre, verranno effettuati i tamponi agli alunni delle scuole di via Croce. Sono stati già sottoposti al tampone gli scolari della prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione Silla. Al termine dei riscontri è risultato, fortunatamente, un solo alunno positivo.

L’amministrazione comunale ha programmato l’esecuzione di tamponi per gli alunni che frequentano il plesso scolastico centrale di Via Croce (asilo, elementari e medie). In tale maniera tutti gli studenti sassanesi saranno stati sottoposti a tamponi. Anche questa volta lo screening sarà effettuato con fondi comunali da un laboratorio privato.

“Come programmato – dichiara il sindaco Rubino - venerdì continueremo gli screening. Mi preme sottolineare che le date scelte per l’esecuzione dei tamponi sono state dettate esclusivamente da ragioni tecniche, ovvero abbiamo seguito le linee guide del Ministero. Anticipare qualche giorno avrebbe significato non avere atteso il tempo necessario. Per rilevare l’eventuale infezione, infatti, c’è bisogno che sia trascorso il tempo di incubazione. Da sindaco, ma soprattutto da medico, ribadisco che in tema di Covid terremo sempre alta l’attenzione per il bene di tutta la nostra comunità”.