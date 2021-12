Vaccini ai bambini a Salerno: scelta la sede Asl di via Vernieri Ancora bassa l'adesione per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni

Giovedì 16 dicembre anche a Salerno si parte con le vaccinazioni anti Covid 19 dedicate alla fascia d'età dai 5 agli 11 anni. I sieri Pfizer, in arrivo domani in città, verranno inoculati esclusivamente nella sede Asl di via Vernieri, dalle 15 del pomeriggio di giovedì. Ad assistere i piccoli ci saranno i pediatri della struttura ai quali si affiancheranno anche altri medici e psicologi. Al momento l'adesione, su un bacino di utenza di circa 45mila minori, è di 844 registrati sul sito Regionale.

Numeri ancora bassi – precisa il responsabile della Campagna Vaccinale dell'Azienda Sanitaria Arcangelo Saggese Tozzi – che rassicura sulla sicurezza del siero, che non si differenzia da quello utilizzato per gli adulti se non nel dosaggio, e sull'importanza di agire su una fascia d'età che in queste settimane sta facendo registrare molti contagi. Intanto l'Asl fa sapere che sta studiando anche la possibilità di procedere alle inoculazioni proprio negli istituti scolastici. Le inoculazioni che riguardano la fascia d'età dai 5 agli 11 anni verranno effettuate sempre non in concomitanza con altre fasce d'età.