Playoff Serie C, scatta il secondo turno: la Salernitana studia le avversarie

Tutti in campo. I playoff di serie C non permettono di avere tregua. Dopo le emozioni di domenica, questa sera è già tempo di secondo turno eliminatorio. A subentrare alle squadre eliminate saranno le quarte classificate dei rispettivi gironi (Lecco per la divisione A, Campobasso per il B, Cosenza per il C).
Di seguito, il programma odierno:
Ore 20:00 - Cosenza-Casarano; Casertana-Crotone; Cittadella-Lumezzane; Campobasso-Pineto; Juventus Next Gen-Pianese.
Ore 20:30 - Lecco-Giana Erminio.
Come nel primo, anche nel secondo turno della fase del girone, la formazione con la miglior classifica nella stagione regolare non solo ospiterà il proprio avversario in casa ma avanzerà in caso di parità al termine dell’incontro. La Salernitana osserva, studia da vicino le possibili avversarie. Domani, giovedì 7 maggio, è previsto il sorteggio del primo turno delle fasi nazionali, con Salernitana in campo domenica 10 (in trasferta) e mercoledì 13 maggio.