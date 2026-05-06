Operazione antidroga della Finanza di Salerno: arresti in cinque province Sequestrati beni per quasi 800mila euro: in Campania il blitz riguarda Salerno, Avellino e Caserta

Dalle prime ore di questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di persone accusate di appartenere a un'associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le operazioni interessano le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina.

Misure cautelari e sequestro preventivo

Per alcuni degli indagati è stata disposta la custodia in carcere. In esecuzione ad un decreto d'urgenza firmato dal pubblico ministero, le fiamme gialle salernitane stanno inoltre procedendo al sequestro di beni e valori per un importo complessivo superiore a 780mila euro.

Ulteriori dettagli sull'operazione in corso saranno resi noti nel corso della mattinata con una nota a firma della Procura di Salerno, guidata dal procuratore capo Raffaele Cantone