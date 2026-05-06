Addio a Evaristo Beccalossi: il ricordo di Salerno in un’amichevole al Vestuti La bandiera dell'Inter scompare all'età di 69 anni. Nel 1980 fu protagonista a Salerno

Scompare un’icona del calcio anni ’80. Se ne va Evaristo Beccalossi, scomparso questa notte all’età di 69 anni. Storica bandiera dell’Inter, il calciatore nativo di Brescia aveva iniziato con le rondinelle la sua carriera da calciatore. Poi nel 1978 il grande salto all'Inter: gol, vittorie (uno scudetto e una Coppa Italia). Divenne un idolo dei tifosi nerazzurri. Successivamente il trasferimento alla Sampdoria e poi un lungo tour tra varie squadre italiane fino al ritiro nel 1991. È morto a Brescia: da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore avuto nel 2025, a cui era seguito un lungo periodo di coma.

L’amichevole al Vestuti ed il successo della Salernitana

Salerno lo ricorda per la sua presenza in un’amichevole tra Salernitana e Inter disputata al Vestuti nel febbraio 1980. Le foto d’epoca ritraggono Beccalossi tra i granata Provenza, Pastore e Gigante. L’Inter si presentò come corazzata del campionato. In una squadra ricca di talento in cui spiccavano su tutti Altobelli, Bordon, un giovanissimo Bergomi, i nerazzurri incapparono in una sconfitta per 2-1, con successo granata in rimonta grazie ai gol di Messina e D’Urso.

Foto tratta da Facebook, profilo di Pierluigi Gigante