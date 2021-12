Vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro: Asl Salerno e Procura insieme Giornata di studi a Salerno il prossimo giovedì 16 dicembre

Asl Salerno e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno insieme per ottimizzare le attività di vigilanza e sicurezza nei luoghi di lavoro, e di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, attraverso il perfezionamento dei rapporti fra i due Enti.

Con questi obiettivi giovedì 16 dicembre 2021, presso l’Istituto “S.Caterina-Amendola” di Salerno si terrà il corso di formazione “Attività di polizia giudiziaria nella vigilanza sui luoghi di lavoro e rapporti con la Procura di Salerno”, riservato agli operatori di vigilanza e ispezione dell’Asl Salerno.

Il corso si propone di formare gli operatori afferenti alle due Unità Operative Complesse di “Igiene e Medicina del Lavoro” e di “Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”, per un corretto uso delle procedure di Polizia Giudiziaria nelle molteplici attività di vigilanza che essi espletano nei luoghi di lavoro dell’intera provincia.

La giornata si aprirà con gli interventi del Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Salerno dott. Giuseppe Borrelli, del Direttore Generale Asl Salerno dr. Mario lervolino, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno dr. Domenico Della Porta, del Direttore f.f. UOC Medicina e Igiene sul Lavoro, dr.ssa Maria Raffaella Cestaro e del Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro dott. Vittorio Ugliano.

Nel corso della giornata verranno trattati argomenti di fondamentale importanza nella conduzione delle attività professionali che vengono svolte dal personale Asl per il controllo e la vigilanza sui luoghi di lavoro: Gli aspetti legati alla “Vigilanza nei luoghi di lavoro: intervento della Procura”, saranno approfonditi dal dott. Francesco Soviero, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e dalla dott.ssa Maria Carmela Polito, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. “Il Portale NDR - Notizie di Reato”, vedrà come relatore il dott. Sandro De Vivo, Direttore Amministrativo presso la Procura della Repubblica di Salerno.

La “Procedura Aziendale per la corretta gestione delle malattie professionali”, vedrà come relatore il dott. Giancarmelo Puca, dirigente medico UO Ambienti di Lavoro Nord dell’Asl Salerno. La “Procedura Aziendale per la corretta gestione delle inchieste infortuni sul lavoro”, sarà trattata invece dall’ing. Giuseppe Rizzo, del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl Salerno. La giornata si concluderà con una tavola rotonda incentrata su “La sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce della Riforma tra prevenzione e vigilanza ai sensi del D.Lgs. 146/2021”, coordinata dal dott. Vittorio Ugliano, direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl Salerno.