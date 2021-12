La Caritas Salerno organizza una raccolta di generei di prima necessità "Basta poco, sopratutto in questo periodo di festa"

Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare e un filo di luce accesa dalla stanza accanto... Con queste parole un noto cantautore italiano comincia una delle sue canzoni più note “Uomini Persi”.

Si può fare qualcosa perché almeno qualcuno di chi si è “perso nella vita” possa ritrovare qualche attimo di serenità e magari di nuovo un filo di luce accesa pronta ad accoglierlo.

Anche questo è lo scopo dei dormitori aperti per ospitare i nostri fratelli senza fissa dimora che la Caritas di Salerno ha aperto e gestisce in città.

Per questo motivo la Caritas di Salerno e tutte le associazioni coinvolte nella gestione dei dormitori cittadini, si rivolgono alla città a tutte le persone di buona volontà per fornire aiuto a chi ha avuto un percorso di vita difficile. Basta davvero poco per dare un po’ di sollievo a chi si appresta a vivere il lungo e freddo inverno in condizioni di disagio. Si è organizzata una raccolta di generi di prima necessità che serviranno agli ospiti dei dormitori Indumenti nuovi per uomini e donne: slip, canottiere, collant, reggiseni, tute…

Inoltre prodotti per l’igiene: bagnoschiuma, shampoo, detergente intimo, lamette, schiuma da barba, deodorante, assorbenti, spazzolini, dentifricio…

Basta davvero poco, soprattutto in questo periodo di festa. La Caritas di Salerno, in via Bastioni,4, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per info: 089.226000.