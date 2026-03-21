Salernitana-Team Altamura, niente corsa al biglietto: il dato della prevendita Il rischio è quello del possibile record negativo

Corsa a rilento. Salernitana-Team Altamura sarà posticipo senza grande pubblico sugli spalti. Anzi, per la sfida di lunedì sera si va incontro ad uno stadio con tantissimi spazi vuoti. L’Arechi viaggia verso il possibile minimo stagionale. Il termometro di una piazza al momento disorientata sul cambio societario e la delusione per una stagione difficile presentano il conto: sono appena 1200 i tagliandi venduti, con dato che si attesta sui 6700 spettatori presenti. Nel giro di 24 ore sono state appena 200 i biglietti staccati. Numeri tutt’altro che da capogiro. Al momento sarebbe minimo stagionale, record negativo fatto registrare nella sfida con il Casarano quando furono appena 7404 i tifosi presenti all’Arechi. La Salernitana fa i conti con una piazza legata molto più alle notizie legate all’aspetto societario, in attesa di entrare nel vivo con i playoff per giocarsi le ultime chance di serie B.