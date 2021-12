Al via i vaccini antiCovid per i bimbi anche a Salerno: "Fatelo tutti" Inoculate, questa mattina, le prime dosi. Circa cinquanta i piccoli convocati

Sono partite anche per i piccoli cittadini di Salerno le vaccinazioni antiCovid. Al via, da questa mattina, all'inoculazione del siero ai bambini dai cinque agli 11 anni presso l'hub vaccinale allestito presso il centro sociale di via Cantarella. Presenti in struttura i pediatri per l'anamnesi. Circa cinquanta i piccoli convocati di oggi.

"Non ho sentito nulla, invito tutti gli altri bambini a fare il vaccino per stare tutti più sicuri. Il mio amico michele ha detto che i non vaccinati beneficiano del fatto che noi ci vacciniamo", ha detto Salvatore, uno dei piccoli coraggiosi di questa mattina. Per il responsabile della ASL Salerno Saggese Tozzi è “Importante l’immunizzazione dei minori per fermare i contagi nelle scuole”.

Intanto, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, le vaccinazioni anti Covid per gli under 12 continueranno presso la sede Asl di via Vernieri.

Partono le vaccinazioni anche a Baronissi. Nella sede di via Ferreria è stata organizzata la prima seduta vaccinale riservata ai bimbi che sono registrati in piattaforma. Gli interessati sono stati convocati dall'ASL. Dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori; in caso di assenza di uno dei due dovrà essere presentata (corredata da copia del documento di identità) formale delega del genitore.