Luci, infrastrutture e opere. Il sindaco Napoli: "Salerno guarda al futuro" Il primo cittadino ospite della rubrica Punto di vista su OttoChannel: "Non temo la magistratura"

Salerno guarda al futuro. Riflettori accesi sulla città. Il primo cittadino Vincenzo Napoli ospite a OttoChannel 696, nel corso dell’intervista al direttore Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di Vista traccia la rotta del mandato.

L’esordio del secondo mandato del primo cittadino è stato un po’ turbolento a causa dell’inchiesta giudiziaria che ha terremotato il Comune di Salerno. “Per quanto mi riguarda, ho l’animo limpido e sono certo di poter essere certo. All’esito di queste indagini condotte dalla Magistratura risulterà evidente che non c’è nulla da eccepire”, ha dichiarato il primo cittadino.

Si avvicinano le festività, ma il Covid è ancora presente: "Abbiamo immediatamente messo in atto la linea del rigore. Abbiamo attrezzato degli hub vaccinali e al momento possiamo contare sull’87% dei cittadini vaccinati con prima dose, l’80% con due e il 37% con tre. E’ partita anche la la campagna di vaccinazione per i più piccoli e mi mi auguro e spero che le cose vadano come devono. Voglio raccomandare ai genitori di far vaccinare i propri bambini con grande tranquillità e grande senso di prospettiva. Il vaccino è sicuro e con fiducia dobbiamo fare in modo che i nostri piccoli si vaccinino".

Nonostante il nuovo aumento di contagi, il ritorno della kermesse Luci d'Artista ha donato una boccata d'aria ai tanti operatori del turismo. Per la fascia tricolore: "Come per l’opera di Haydn, si tratta di una “Missa in tempore belli”: le luci d’artista di quest’anno sono bellissime, ma in misura contenuta”. Non mancano, infatti, i visitatori da tutta Italia, pochi, invece, i turisti stranieri. “Nei limiti delle nostre possibilità, c’è un dispiegamento importante di forze dell’ordine che, grazie anche ai tanti volontari, stanno monitorando il tutto e il rispetto del piano sicurezza. Ma bisogna essere responsabili - rinnova l’appello la fascia tricolore - il rispetto delle normative è fondamentale.” Anche quest’anno, infatti, non ci sarà il capodanno in piazza, una decisione annunciata dal primo cittadino ancor prima dell’ordinanza regionale. "Questo perchè Luci d’Artista è considerata una manifestazione dinamica, ci si muove. Se la si rende "statica", diviene complicato monitorarla. Le luci offrono una speranza di futuro, un rientro attento nella normalità", spiega il sindaco Napoli.

Torna quindi l’attesa kermesse luminosa, ma non solo. La città di Salerno sta affrontando una fase di trasformazione urbana importante e l’apertura del parcheggio di Piazza della Libertà ne è la prova. Un punto di svolta: “Una grande provvista di posti auto che darà una mano alle tante difficoltà dei tanti cittadini, soprattutto del centro storico”, ha sottolineato la fascia tricolore.

Ma sul tavolo ci sono altri obiettivi importanti. “Nel corso della campagna elettorale ho avuto modo di esporre il nostro progetto che prevede un’infrastrutturazione: dall’aeroporto, alla metro che lo collegherà, e ancora il Palasalerno, il nuovo policlinico e il secondo lotto del ripascimento per il fronte del mare che arriverà fino alla Foce del Sole. Stiamo lavorando per un cambio radicale dell’immagine della città”, annuncia il sindaco.

Per raggiungere tutti gli obiettivi ci sarà sicuramente bisogno di un rapporto con la regione. Il filo diretto con De Luca, in questo senso, è fondamentale. “Il governatore guarda ai territori con equanimità. Ovviamente, Salerno la porta nel cuore essendo la sua città. Ma sa bene che lo sviluppo dei territori deve essere armonico”.

Obiettivi da portare a casa nel corso del 2022. “L’anno prossimo sarà l’anno delle realizzazioni delle infrastrutture, speriamo anche l’anno della ripresa a tutto tondo”, l’augurio del sindaco Napoli.