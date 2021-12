Dolore e lacrime a Salerno per la morte di Carmine Novella Da tempo lottava contro un brutto male. Il cordoglio del sindaco: "Un combattente che amava la vita"

Salerno si stringe nel dolore per la morte di Carmine Novella. Dopo aver lottato per tanto tempo contro un brutto male, il cuore dell'ex capitano della polizia municipale, conosciuto ed amato da tutta la comunità salernitana, ha smesso di battere. Quel male incurabile, alla fine, non gli ha lasciato scampo e la sua morte riempie di dolore la città.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. A partecipare al dolore della famiglia, del fratello Gianni, da sempre al suo fianco, e quanti lo conoscevano anche il sindaco Vincenzo Napoli: "Ci ha lasciati Carmine Novella dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita. È stato capitano della nostra Polizia municipale, sempre presente sul territorio e disponibile con i cittadini che ne apprezzavano il rigore e al tempo stesso la grande umanità. Sono vicino alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene".

I funerali si terranno domani, 18 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno, in via Valerio Laspro.