Rino Avella: "Il mio impegno per lo sport ed i giovani di Salerno" La soddisfazione del neoeletto presidente della IV commissione consiliare

"L'elezione a presidente della IV commissione consiliare "Sport, Politiche Giovanili e Innovazione" al Comune di Salerno responsabilizza ulteriormente il mio impegno al servizio della città di Salerno. Mi gratifica la condivisione sul mio nome e sono sicuro che, insieme agli altri colleghi che ne fanno parte, la Commissione avrà un ruolo centrale e non marginale, a maggior ragione perché i settori di competenza ci consentono d'interfacciarci, in larga parte, con i giovani e con le associazioni". Così il consigliere del Partito socialista, Rino Avella.

"Sulle attenzioni e sugli interventi da riservare alla fascia giovanile, alle tante realtà sportive presenti sul territorio e al contributo delle nuove tecnologie, si ha piena consapevolezza, in quanto sono settori determinanti per le nuove generazioni. La prima convocazione è già prevista per martedì 21 dicembre. Con le commissioni, si avvia di fatto la macchina comunale - conclude il neoeletto presidente -. Sono un organo prezioso per recepire le istanze della cittadinanza, elaborare nuove idee e rendere la nostra città sempre più vivibile e proiettata nel futuro".