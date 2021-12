Asl, si sbloccano i concorsi: via libera all'assunzione di 150 dirigenti medici Soddisfatto il sindacato: "Boccata d'ossigeno soprattutto per i presìdi periferici"

"Riteniamo utile e fondamentale quanto deliberato oggi dall'Asl Salerno. Da tempo la Funzione pubblica Cgil stava chiedendo un intervento netto e massiccio circa il reclutamento di personale medico per i diversi presìdi e distretti sanitari della provincia di Salerno". Così, in una nota, Antonio Capezzuto (segretario generale), il coordinatore Area Nord Gennaro D'Andretta e il coordinatore Area Sud Domenico Vrenna della Fp Cgil a proposito dello sblocco per assumere 150 dirigenti medici.

Il via libera è stato deliberato dall'Azienda sanitaria locale: "Ad oggi, da nord a sud della provincia, è forte la carenza di personale medico tale da non riuscire a garantire i servizi in tutte le strutture. Una sofferenza continua per i medici in servizio che devono sopperire alla carenza di colleghi ma soprattutto per la cittadinanza che necessita di attività assistenziali garantite h24 - l'analisi dei sindacalisti -. Ora auspichiamo che si proceda celermente all'espletamento delle procedure affinché si inizi a reclutare personale a partite dai presìdi più periferici che da sempre lamentano una forte mancanza di medici".