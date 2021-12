Covid a Salerno, sindaco Napoli: in città circa 30 contagi al giorno “Situazione sotto controllo ma serve prudenza”

In queste ore si susseguono nel salernitano gli appelli dei sindaci alla prudenza e al rispetto delle ordinanze regionali. E mentre gli uffici di Palazzo di Città a Salerno domani resteranno chiusi per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti dopo la riscontrata positività di alcuni dipendenti, il primo cittadino Vincenzo Napoli tranquillizza la popolazione: “La situazione di Salerno città è di circa 30 contagi al giorno. E' abbastanza sotto controllo.

Stiamo avendo inoltre un buon successo per la campagna vaccinale. Inoltre stiamo rinforzando i controlli e monitorando ora per ora quanto sta succedendo, poi ci regoleremo su eventuali nuove restrizioni”. Proprio in queste ore la fascia tricolore ha varato un'ordinanza che chiude la vigilia di Natale e quella di Capodanno la Villa Comunale per evitare situazioni di assembramento.

Le scorse domeniche moltissimi tra cittadini e turisti si sono infatti accalcati nei giardini del centro cittadino per visitare le istallazioni di Luci D'Artista, rendendo necessario la regolamentazione in ingressi contingentati per cercare di frenare il caos. Il sindaco Napoli non esclude possano rendersi necessari altri accorgimenti per mantenere una situazione di sicurezza in città.