Comune di Salerno, chiuso l'ufficio anagrafe, positivo un dipendente Scattano i tamponi per i colleghi

Ancora una persona positiva al Covid 19 tra i dipendenti del comune di Salerno. Si tratta di un funzionario dell'Ufficio Anagrafe che si trova in via Picarielli. La sede è stata chiusa in via precauzionale e tutti gli altri dipendenti sottoposti a tampone per individuare se vi siano altri casi di persone affette dal virus. Nei giorni scorsi quattro dipendenti del settore Ragioneria del Comune di Salerno sono risultati positivi, l'intera ala del settore al quarto piano del Palazzo di Città è stata sanificata e isolata e gli uffici sono attualmente chiusi. Tutti i dipendenti entrati in contatto con i positivi si sono sottoposti a tampone molecolare. Nella giornata di oggi la sanificazione è stata estesa a tutta la struttura, chiusa per l'occasione.

A Baronissi, dove si sono verificati negli ultimi giorni diversi casi di Covid-19 tra il personale comunale e tra gli amministratori, un'ordinanza del sindaco Gianfranco Valiante, lui stesso ha contratto il virus, prevede la chiusura degli uffici comunali da oggi e fino a mercoledì 22 dicembre, a eccezione dell'Urp, dell'ufficio Anagrafe e dei servizi di Stato civile. ll personale degli uffici interessati alla chiusura opererà in smart working a eccezione dei capisettore che potranno accedere al loro posto di lavoro, in presenza, per urgenze