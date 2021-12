Natale 2021, gli auguri del sindaco di Salerno: "Continuare con questo coraggio" "I salernitani sono stati capaci di fare la differenza con comportamenti responsabili" |VIDEO

Per il secondo anno sarà un Natale segnato dal Covid. Le festività sono arrivate e con esse si registra anche un aumento dei contagi che ha reso necessarie ulteriori misure antiCovid. Nuove limitazioni, sebbene la situazione sia di "relativa tranquillità", come sottolinea il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, soprattutto grazie alla campagna vaccinale. Necessaria, comunque, responsabilità e prudenza, come sottolinea anche il primo cittadino che, questa mattina, ha voluto inviare un messaggio di auguri a tutta la cittadinanza:

"Auguro a tutti i miei concittadini un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Salerno è da sempre una comunità generosa e solidale. Ne abbiamo avuto conferma durante la pandemia. I salernitani sono stati capaci di fare la differenza con comportamenti responsabili, adesione massiccia alla campagna vaccinale, solidarietà nei riguardi delle persone più in difficoltà", scrive il primo cittadino.

"La guerra contro il Covid-19 è ancora in atto. Dobbiamo continuare con questo coraggio e determinazione per vincere questa lunga battaglia. Vi abbraccio con tutto il mio affetto e la mia vicinanza", le parole della fascia tricolore.