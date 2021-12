Solidarietà, speranza e luci: a Salerno si torna a cantare sui balconi Si arricchisce il progetto Illuminiamo Salerno promosso dallo speaker Pippo Pelo

Un'idea partorita nei giorni tristi ed incerti del lockdown è diventata un importante progetto di solidarietà e di speranza. "Illuminiamo Salerno", l'iniziativa ideata e promossa dallo speaker radiofonico Pippo Pelo, continua ad arricchirsi e a crescere. Per celebrare le festività ma soprattutto per rivolgere a tutti un messaggio di speranza, l'associazione culturale Astronomia Corale CoroPop ha organizzato un flashmob, cantando dai balconi di via Velia i brani più famosi del Natale. A dirigerli il maestro Ciro Caravano, già cantante dei Neri Per Caso. «Illuminiamo Salerno perché c'è bisogno di luce in un periodo buio come questo e c'è bisogno di fare beneficenza e di aderire a queste iniziative. Credo che sia una responsabilità di tutti gli artisti», ha spiegato Caravano a margine dell'esibizione.

Ma il progetto "Illuminiamo Salerno" sta portando avanti anche finalità sociali. Dopo l'asta online per la vendita di 100 magliette con il logo dell'iniziativa, proseguono le donazioni per regalare il cenone di Natale ed il pranzo del 25 dicembre ai piccoli pazienti dell'ospedale Pausillipon di Napoli e alle loro famiglie. «Come è nata questa idea? Un giorno di lockdown ho pensato che dovevo fare qualcosa per la mia città», ha spiegato Pippo Pelo. «Ho detto, sinora hanno cantato sui balconi, adesso mettiamo le luci visto che è Natale. L'idea ha funzionato, ci sono migliaia di balconi illuminati a Salerno e provincia e questo mi riempie di gioia».