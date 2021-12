Salerno, ci risiamo: Via Gramsci sprofonda un'altra volta Nonostante i "rattoppi" in serie, l'asfalto continua a cedere: perplessità sui lavori

Sembra uno di quei giochi di società nei quali, se si sbaglia casella, si finisce al punto di partenza e si deve rifare tutto daccapo. Deve essere più o meno questa la sensazione dei residenti e delle centinaia di automobilisti che ogni giorno percorrono Via Gramsci a Salerno.

Nell'area a ridosso del semaforo del bar Salid, infatti, la strada è sprofondata un'altra volta. Mesi fa furono effettuati dei lavori di manutenzione e sistemazione dei sottoservizi, ma i vari "rattoppi" non sono durati granché. Risultato: l'asfalto cede, l'area è stata transennata e per auto, furgoni, camion e motorini bisogna necessariamente fare zigzag per evitare il cantiere.

Non è la prima volta che accade, purtroppo: già una volta il fondo stradale si stava trasformando in una buca e venne risistemato. Ora, ci si ritrova nella stessa situazione di prima: da giorni sono state installate delle transenne e allestita la segnalazione per evitare incidenti, in attesa dei lavori. Che, stavolta, si spera possano essere risolutivi e senza altre sorprese.