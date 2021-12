Il Covid corre nel Salernitano: nuovi contagi in diversi comuni della provincia Boom di contagi a Mercato San Severino. Dilaga il virus a Baronissi: 96 positivi in una settimana

Ancora contagi in provincia di Salerno. In serata alcuni primi cittadini hanno fornito un aggiornamento in merito alla situazione Covid nei comuni. E' ancora boom di casi a Mercato San Severino dove l’Asl ha comunicato 15 nuovi positivi al Covid-19. In città si registrano anche 3 negativizzazioni per un totale di 169 casi attivi. Nessuno dei contagiati è ospedalizzato.

A Campagna, invece, sono 6 le guarigioni e 3 i nuovi casi. In totale, i casi attualmente presenti sul territorio ammontano a 43, la maggior parte (20) nelle zone di Quadrivio, Ausella, Mattinelle, Pezzarotonda, Calli, Ponte Barbieri. "È fondamentale rispettare il distanziamento fisico, ridurre la propria mobilità allo stretto necessario ed osservare le regole di autoprotezione - scrivono dall'amministrazione - Si raccomanda di continuare a rispettare il distanziamento fisico e le regole di autoprotezione (indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani, ecc.)".

A Castellabate il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha inviato la comunicazione della positività di 5 cittadini residenti. Sono 95 i casi in città.

Dilaga il virus a Baronissi. 96 positivi in una settimana. Quasi trenta persone contagiate in 48 ore. il virus accelera.

"Ad integrazione dei provvedimenti adottati dalle Autorita’ Statali e Regionali a cui faccio rinvio ho disposto, con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022, il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi, altri locali pubblici. Raccomando ancora il rigoroso uso anche all’aperto della mascherina protettiva, il rispetto di distanziamento, il divieto di assembramento", ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante.